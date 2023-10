Ciné-P’tit Déj’ : A vol d’oiseaux Cinéma Jeanne D’Arc Senlis, 14 mai 2023, Senlis.

Ciné-P’tit Déj’ : A vol d’oiseaux Dimanche 14 mai, 10h00 Cinéma Jeanne D’Arc enfant : 4,50€ / adulte : 6€

A VOL D’OISEAUX

Programme de 3 courts-métrages | 57 minutes

À Vol d’oiseaux rassemble trois courts métrages d’animation délicats, sensibles. Un pur moment de bonheur, aérien, à la fin duquel on se sent pousser des ailes ! Un programme comme une parenthèse de douceur, où les adultes retrouvent leur âme d’enfant, les plus jeunes grandissent dans l’espoir d’une vie bienveillante, où chacun est incité à sortir de sa coquille pour voler de ses propres ailes.

– Le Tout petit voyage

– L’Air de rien

– Drôles d’oiseaux

Cinéma Jeanne D’Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-14T10:00:00+02:00 – 2023-05-14T12:00:00+02:00

cinéma jeune public