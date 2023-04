Ciné-Klub « Rétrospective Bertrand Blier » 3/3 : Les Acteurs Cinéma Jeanne D’Arc Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis

Ciné-Klub « Rétrospective Bertrand Blier » 3/3 : Les Acteurs Cinéma Jeanne D’Arc, 12 mai 2023, Senlis. Ciné-Klub « Rétrospective Bertrand Blier » 3/3 : Les Acteurs Vendredi 12 mai, 20h30 Cinéma Jeanne D’Arc tarif unique 5€ LES ACTEURS Comédie | France | 2000 | 1h40

Réalisé par Bertrand Blier avec Jean-Paul Belmondo, Pierre Arditi, Josiane Balasko

Portraits de comédiens qui se rencontrent et se racontent de façon organisée ou fortuite. Ils s’interrogent avec une certaine distance et ironie sur leur métier. Cinéma Jeanne D’Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T20:30:00+02:00 – 2023-05-12T23:00:00+02:00

2023-05-12T20:30:00+02:00 – 2023-05-12T23:00:00+02:00 cinéma ciné-klub

