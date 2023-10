Cet évènement est passé Perruches & Poulets Cinéma Jeanne D’Arc Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Perruches & Poulets Cinéma Jeanne D’Arc Senlis, 11 mai 2023, Senlis. Perruches & Poulets Jeudi 11 mai, 21h00 Cinéma Jeanne D’Arc 8€ tarif plein et 5€ tarif réduit Qui a dit que l’on s’ennuyait chez les notaires ? Entre un rhume de cerveau, un mort qui ressuscite, des secrétaires pas très futées, un deuxième meurtre, un séduisant clerc de notaire, sept suspects, mais surtout une standardiste trop bavarde qui mène l’enquête à sa façon ; les inspecteurs de la P.J. Henri Grandin et Agathe Labavure tentent de rassembler les éléments du puzzle mais ne savent plus où donner de la tête… Cinéma Jeanne D’Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « lapetitevadrouille@wanadoo.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

comedie theatre

