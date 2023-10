Même pas mort ! Cinéma Jeanne D’Arc Senlis, 11 mai 2023, Senlis.

Même pas mort ! Jeudi 11 mai, 19h00 Cinéma Jeanne D’Arc 8€ tarif plein et 5€ (moins de 18 ans)

Le peintre François Millet croule sous les dettes et est poursuivi par ses créanciers. De plus, le fait de ne vendre aucune toile n’améliore pas sa situation ! Sa fiancée s’impatiente de l’épouser, ses élèves comptent sur lui, son beau-père n’a pas un sou non plus. Face à cette impasse, ses amis ont une riche idée : puisque tout le monde sait qu’un peintre a plus de notoriété après sa mort que de son vivant, Millet devra se faire passer pour mort afin que ses œuvres soient reconnues et acquièrent une valeur inestimable…c’est la seule solution pour sortir de cette misère. Millet continuera à peindre la nuit en cachette et le jour, il sera la Veuve Tillou, sœur du défunt Millet. Mais très vite, la situation va dégénérer…

Cinéma Jeanne D’Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « lapetitevadrouille@wanadoo.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-11T19:00:00+02:00 – 2023-05-11T20:30:00+02:00

comedie theatre