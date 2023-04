Documentaire exceptionnel // Vermeer : la plus grande exposition Cinéma Jeanne D’Arc Senlis Catégories d’évènement: Oise

Senlis

Documentaire exceptionnel // Vermeer : la plus grande exposition Cinéma Jeanne D’Arc, 28 avril 2023, Senlis. Documentaire exceptionnel // Vermeer : la plus grande exposition Vendredi 28 avril, 20h30 Cinéma Jeanne D’Arc Tarif plein : 15€ // Tarif réduit : 10€ (réduction : +65 ans, étudiant, demandeur d’emploi, famille nombreuse, PMR) VERMEER : LA PLUS GRANDE EXPOSITION documentaire de David Bickerstaff | durée : 1h30 | en VOstfr

Au printemps 2023, le Rijksmuseum organise la plus grande exposition sur Vermeer à ce jour.

Grâce à des prêts de musées du monde entier, cette rétrospective d’envergure réunira les plus grands chefs-d’oeuvre de Vermeer, notamment La Jeune Fille à la perle, La Laitière, La Ruelle, Femme écrivant une lettre et sa servantre, et La Femme à la balance.

Ce nouveau film d’Exposition sur Grand Ecran offre aux spectateurs une visite privée de l’exposition, en compagnie du directeur du Rijksmuseum et du curateur de la rétrospective. Une chanve unique à ne pas rater !

En plus de rassembler les toiles de Vermeer, le Rijksmuseum et le Mauritshuis à La Haye ont mené conjointement des recherches sur l’art de Vermeer, ses choix artistiques et la conception de ses compositions, ainsi que sur le processus créatif derrière ses tableaux.

Taco Dibbits, directeur du Rijksmuseum : « Nous n’aurions jamais cru possible qu’un si grand nombre de musées acceptent de nouss prêter leurs chefs-d’oeuvre. Ce sera la dernière exposition d’une telle ampleur... » Cinéma Jeanne D’Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-28T20:30:00+02:00 – 2023-04-28T22:30:00+02:00

2023-04-28T20:30:00+02:00 – 2023-04-28T22:30:00+02:00 cinéma vermeer

Détails Catégories d’évènement: Oise, Senlis Autres Lieu Cinéma Jeanne D'Arc Adresse 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Ville Senlis Departement Oise Age max 99 Lieu Ville Cinéma Jeanne D'Arc Senlis

Cinéma Jeanne D'Arc Senlis Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senlis/

Documentaire exceptionnel // Vermeer : la plus grande exposition Cinéma Jeanne D’Arc 2023-04-28 was last modified: by Documentaire exceptionnel // Vermeer : la plus grande exposition Cinéma Jeanne D’Arc Cinéma Jeanne D'Arc 28 avril 2023 Cinéma Jeanne D'Arc Senlis Senlis

Senlis Oise