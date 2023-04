Ciné-Klub « Rétrospective Bertrand Blier » 1/3 : Calmos Cinéma Jeanne D’Arc Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Ciné-Klub « Rétrospective Bertrand Blier » 1/3 : Calmos Cinéma Jeanne D’Arc, 14 avril 2023, Senlis. Ciné-Klub « Rétrospective Bertrand Blier » 1/3 : Calmos Vendredi 14 avril, 20h30 Cinéma Jeanne D’Arc tarif unique 5€ CALMOS Comédie | France | 1976 | 1h47

Réalisé par Bertrand Blier avec Jean-Pierre Marielle, Jean Rochefort, Brigitte Fossey

Interdit aux -16 ans

Deux hommes, Paul et Albert, décident de fuir la ville et s’installent dans un village perdu, pour se requinquer la santé entre alcoolisme et amitié solidaire. Mais, dans tout le pays, les femmes se regroupent pour prendre le pouvoir… Cinéma Jeanne D’Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-14T20:30:00+02:00 – 2023-04-14T23:00:00+02:00

