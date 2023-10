Cet évènement est passé METROPOLITAN OPERA au cinéma : Fedora Cinéma Jeanne D’Arc Senlis Catégories d’Évènement: Oise

METROPOLITAN OPERA au cinéma : Fedora
Lundi 3 avril, 19h30
Cinéma Jeanne D'Arc
Tarif plein = 20€ // Tarif adhérent = 15€ // Tarif -26 ans = 8€

FEDORA
Compositeur : Umberto Giordano

Mise en scène : David McVicar

Direction musicale : Daniele Callegari

Durée : 2h41 – 1 entracte

Après l’assassinat de son fiancé à Saint-Pétersbourg, la princesse Fedora se rend à Paris pour y retrouver le comte Loris Ipanov, suspect numéro un. Il lui confesse son amour mais aussi son crime, qu’elle s’empresse de dénoncer aux autorités russes. Les sentiments de Fedora changent lorsqu’elle apprend le mobile légitime du crime de Loris, sauf que son aveu à la police a provoqué des événements aux conséquences irréversibles…

Le drame exaltant d'Umberto Giordano, tiré de la pièce éponyme de Victorien Sardou de 1882, revient sur la scène du Met pour la première fois depuis 25 ans. La mise en scène sophistiquée révèle les cadres idylliques dans lesquels se déploie l'action : un palais de Saint-Pétersbourg, un salon parisien à la mode et une villa pittoresque suisse.

Cinéma Jeanne D'Arc
10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis

2023-04-03T19:30:00+02:00 – 2023-04-03T22:30:00+02:00

2023-04-03T19:30:00+02:00 – 2023-04-03T22:30:00+02:00

