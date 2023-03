Ciné P’tit Déj’ : Contes de printemps Cinéma Jeanne D’Arc Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Ciné P'tit Déj' : Contes de printemps Dimanche 2 avril, 10h00 Cinéma Jeanne D'Arc CONTES DE PRINTEMPS Programme de 4 courts-métrages | 47 minutes

Un programme de 4 courts métrages pour réveiller la nature et les cœurs !

Le printemps s’annonce. Au milieu de la jungle ou de la forêt, la nature reprend ses droits, les rencontres en surprennent plus d’un, les sentiments amoureux éclosent et les troubadours chantent pour la reine. Des histoires d’une grande originalité portées par de jeunes talents de l’animation pour fêter cette saison pleine de promesses…

– L’Esprit de la forêt (Inde, 7’)

– Colocation sauvage (France, 14

– La Reine des Renards (Suisse, 9’)

