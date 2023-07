CIné-Klub // Salé sucré Cinéma Jeanne D’Arc Senlis, 31 mars 2023, Senlis.

CIné-Klub // Salé sucré Vendredi 31 mars, 20h30 Cinéma Jeanne D’Arc tarif unique 5€

SALE SUCRE

de Ang Lee avec Sihung Lung, Kuei-Mei Yang, Chien-Iien Wu

Comédie dramatique | 1994 | Taïwan-USA | VOstfr | 2h04

M. Chu est le plus grand chef cuisinier de Taipei. Veuf depuis seize ans, il élève seul ses trois filles : Jen, professeur de chimie à la religiosité exacerbée, Kien, séduisante businesswoman qui rêve de prendre son indépendance, et Ning, jeune étudiante qui travaille dans un fast-food. La vie de la famille Chu est réglée par ces rituels immuables que sont les repas, préparés avec une minutie extrême par le père. Renfermé et peu loquace, la cuisine est pour lui la seule façon de communiquer…

Cinéma Jeanne D’Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-31T20:30:00+02:00 – 2023-03-31T23:00:00+02:00

