Rétrospective « Jeanne Moreau cinéaste » Cinéma Jeanne D’Arc Senlis, 27 mars 2023, Senlis.

Rétrospective « Jeanne Moreau cinéaste » 27 et 28 mars Cinéma Jeanne D’Arc tarifs habituels

JEANNE MOREAU CINEASTE

3 séances exceptionnelles :

L’ADOLESCENTE : Lundi 27 mars – 18h30

Drame | 1h30 | avec Simone Signoret, Francis Huster

Pendant l’été 1939, Marie, âgée de treize ans, part avec ses parents rendre visite à sa grand-mère dans une petite ville près d’Avignon. Marie découvre sa féminité et se prend de passion pour un jeune médecin juif qui lui préfère Eva, sa mère.

LUMIÈRE : Lundi 27 mars – 20h30

Drame | 1h35 | avec Jeanne Moreau, Lucia Bosé, Francine Racette, Caroline Cartier

Sarah, une actrice qui approche de la quarantaine, a invité trois amies à passer ses vacances en Provence. C’est le prologue de ce qui s’est passé il y a un an à Paris avec un homme que Sarah considérait depuis longtemps comme un ami platonique. Elle venait de terminer un film, terminant également sa liaison avec le réalisateur, et était sur le point de recevoir un prix…

LILLIAN GISH : Mardi 28 mars – 18h

Documentaire | 1h

New York, été 1983. Jeanne Moreau part à la rencontre de Lillian Gish afin de réaliser un portrait filmé de l’actrice. La vedette du cinéma muet américain la convie dans son appartement et revient sur sa carrière depuis ses débuts en 1912. Elle évoque ainsi les conditions de tournage lorsqu’elle était enfant, le premier blockbuster hollywoodien, Naissance d’une nation de D. W. Griffith (1915), et sa passion pour le cinéma, guidée par une curiosité inépuisable.

Cinéma Jeanne D’Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-27T18:30:00+02:00 – 2023-03-27T20:10:00+02:00

2023-03-28T18:00:00+02:00 – 2023-03-28T19:10:00+02:00

jeanne moreau cinéma