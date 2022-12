Ciné-P’tit Déj’ // PIRO PIRO // Dimanche 19 mars Cinéma Jeanne D’Arc Senlis Catégories d’évènement: Oise

Senlis

Ciné-P’tit Déj’ // PIRO PIRO // Dimanche 19 mars Cinéma Jeanne D’Arc, 19 mars 2023, Senlis. Ciné-P’tit Déj’ // PIRO PIRO // Dimanche 19 mars Dimanche 19 mars 2023, 10h30 Cinéma Jeanne D’Arc

Tarif enfant = 4,50€ // Tarif adulte = 6€

Des programmes courts pour découvrir le cinéma tout en douceur. A partir de 3 ans, accueil « p’tit déj' » à partir de 10h, séance à 10h30. Cinéma Jeanne D’Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France PIRO PIRO programme de 6 courts-métrages durée : 42 minutes Un ensemble de 6 films d’animation poétiques et sensibles, où le talent de 2 jeunes réalisatrices sud-coréennes, Baek Miyoung et Min Sung-Ah, dévoile des univers aux couleurs pastel et chaleureuses. Des petits oiseaux tissent le lien entre ces films, dans lesquels on partage des instants de tendresse et d’humour.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-19T10:30:00+01:00

2023-03-19T11:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Oise, Senlis Autres Lieu Cinéma Jeanne D'Arc Adresse 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Ville Senlis Age minimum 3 Age maximum 99 lieuville Cinéma Jeanne D'Arc Senlis Departement Oise

Cinéma Jeanne D'Arc Senlis Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senlis/

Ciné-P’tit Déj’ // PIRO PIRO // Dimanche 19 mars Cinéma Jeanne D’Arc 2023-03-19 was last modified: by Ciné-P’tit Déj’ // PIRO PIRO // Dimanche 19 mars Cinéma Jeanne D’Arc Cinéma Jeanne D'Arc 19 mars 2023 Cinéma Jeanne D'Arc Senlis Senlis

Senlis Oise