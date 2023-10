Cet évènement est passé Journée internationale des droits des femmes // Projection de Sois belle et tais-toi ! Cinéma Jeanne D’Arc Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Journée internationale des droits des femmes // Projection de Sois belle et tais-toi ! Cinéma Jeanne D’Arc Senlis, 8 mars 2023, Senlis. Journée internationale des droits des femmes // Projection de Sois belle et tais-toi ! 8 – 14 mars Cinéma Jeanne D’Arc SOIS BELLE ET TAIS-TOI ! documentaire de Delphine Seyrig | durée : 1h52 | 1977

En 1976, Delphine Seyrig s’entretient avec 23 actrices sur leurs conditions de femmes dans l’industrie cinématographique, leurs rapports avec les producteurs et réalisateurs, les rôles qu’on leur proposent et les liens qu’elles entretiennent avec d’autres comédiennes. Un documentaire culte, qui permet de réaliser ce qui a changé (ou pas).

Actrices interviewées : Jane Fonda, Louise Fletcher, Barbara Steele, Juliet Berto, Anne Wiazemsky, Shirley MacLaine, Maria Schneider, Ellen Burstyn Cinéma Jeanne D’Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-08T18:00:00+01:00 – 2023-03-08T20:00:00+01:00

2023-03-14T10:30:00+01:00 – 2023-03-14T12:30:00+01:00 journée internationale des droits des femmes 8 mars Détails Catégories d’Évènement: Oise, Senlis Autres Lieu Cinéma Jeanne D'Arc Adresse 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Ville Senlis Departement Oise Lieu Ville Cinéma Jeanne D'Arc Senlis latitude longitude 49.20825;2.586543

Cinéma Jeanne D'Arc Senlis Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senlis/