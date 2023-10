COMÉDIE FRANÇAISE au cinéma : Le Roi Lear Cinéma Jeanne D’Arc Senlis, 26 février 2023, Senlis.

COMÉDIE FRANÇAISE au cinéma : Le Roi Lear Dimanche 26 février, 17h00 Cinéma Jeanne D’Arc Tarif plein = 15€ // Tarif adhérent et -26 ans = 10€

LE ROI LEAR

Texte : William Shakespeare

Mise en scène : Thomas Ostermeier

Avec les comédiens de la troupe de la Comédie-Française et les comédiens de l’Académie de la Comédie-Française

Durée : 3h10

Le roi Lear, vieillissant, décide de partager son royaume entre ses trois filles Goneril, Regan et Cordelia. Le transfert de pouvoir est toutefois assorti d’une condition : une déclaration d’amour de chacune d’elles à leur père. Si Regan et Goneril lui servent le discours qu’il espérait, Cordelia, sa préférée, ne cède pas à l’hypocrisie de ses aînées. La retenue de sa fille déclenche la colère de Lear qui, humilié, la déshérite…

Thomas Ostermeier déploie la force apocalyptique de cette pièce dans une scénographie englobante où le plateau devient un immense paysage de lande. Avec une maîtrise absolue du terrain de jeu, associé à la musique live, il livre l’entièreté du théâtre à la folie du monde.

Cinéma Jeanne D’Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

2023-02-26T17:00:00+01:00 – 2023-02-26T20:30:00+01:00

