Avant-Première // Le Lion et les 3 brigands Mardi 21 février, 16h30 Cinéma Jeanne D'Arc

3.50€ la place sur présentation du PASS Télérama // sans PASS : tarifs habituels

Avant-Première dans le cadre du Festival Télérama Enfants : 3,50€ la séance, valable pour toute la famille, sur présentation du PASS Télérama.

Cinéma Jeanne D'Arc
10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis

LE LION ET LES TROIS BRIGANDS
Animation-Aventure | Norvège | 1h20

Réalisé par Rasmus A. Sivertsen

à partir de 6 ans

Bienvenue à Cardamome, la ville la plus paisible au monde ! La boulangère prépare ses petits pains, le cordonnier répare les souliers et la météo annonce toujours du beau temps : rien ne pourrait semer le trouble parmi les habitants. Rien, vous dites ? C’est sans compter trois drôles de crapules du nom de Casper, Jasper et Jonathan, qui se sont mis en tête de s’aventurer en ville… et attention, ils ont un lion !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-21T16:30:00+01:00

2023-02-21T18:00:00+01:00

