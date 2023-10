Cet évènement est passé Ciné-Klub : GUANTANAMERA Cinéma Jeanne D’Arc Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Ciné-Klub : GUANTANAMERA Cinéma Jeanne D’Arc Senlis, 10 février 2023, Senlis. Ciné-Klub : GUANTANAMERA Vendredi 10 février, 20h30 Cinéma Jeanne D’Arc tarif unique 5€ GUANTANAMERA de Tomas Gutierrez | 1996 | 1h41 | en VOstfr Suite au décès de la tante de son épouse, Adolfo trouve l’opportunité de mettre en pratique sa théorie bureaucratique : il accompagnera la défunte à sa dernière demeure. Une folle expédition qui lui fera traverser tout le pays, au rythme entraînant de la célèbre chanson « Guantanamera ». La route sera longue, semée d’embûches et d’incroyables rencontres… Cinéma Jeanne D’Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-10T20:30:00+01:00 – 2023-02-10T23:00:00+01:00

2023-02-10T20:30:00+01:00 – 2023-02-10T23:00:00+01:00 film cinéma Détails Catégories d’Évènement: Oise, Senlis Autres Lieu Cinéma Jeanne D'Arc Adresse 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Ville Senlis Departement Oise Lieu Ville Cinéma Jeanne D'Arc Senlis latitude longitude 49.20825;2.586543

Cinéma Jeanne D'Arc Senlis Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senlis/