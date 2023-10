METROPOLITAN OPERA au cinéma : La Traviata Cinéma Jeanne D’Arc Senlis, 30 janvier 2023, Senlis.

METROPOLITAN OPERA au cinéma : La Traviata Lundi 30 janvier, 19h30 Cinéma Jeanne D’Arc Tarif plein = 20€ // Tarif adhérent = 15€ // Tarif -26 ans = 8€

LA TRAVIATA

Compositeur : Giuseppe Verdi

Mise en scène : Michael Mayer

Direction musicale : Daniele Callegari

Durée : 3h11 – 2 entractes

Alfredo Germont est épris de Violetta Valéry, courtisane à la vie fastueuse et libertine. Son amour sincère pour elle gagne la jeune femme : ensemble, ils décident de quitter l’effervescence de la ville et s’installent à la campagne mais, bientôt, les difficultés d’argent se font sentir. Un jour, alors qu’il rentre d’un court voyage à Paris, Alfredo découvre avec désarroi que Violetta est partie.

Cette production aux décors chatoyants est idéale pour s’approprier aisément ce monument du patrimoine lyrique. Tout comme la romance passionnelle d’Alfredo et Violetta – d’après La Dame aux camélias de Dumas fils –, les airs intemporels de La Traviata, parmi les plus populaires du répertoire, ne laissent personne indifférent. Un opéra à voir et à revoir sans modération !

Cinéma Jeanne D’Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-30T19:30:00+01:00 – 2023-01-30T23:00:00+01:00

