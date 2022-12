Ciné-Klub // Un drôle de paroissien // Vendredi 27 janvier à 20h30 Cinéma Jeanne D’Arc Senlis Catégories d’évènement: Oise

tarif unique 5€

Les séances Ciné-Klub sont précédées d’une présentation du film et suivies d’un échange convivial dans le hall du cinéma autour d’un pot animé par l’équipe du ciné-klub. handicap moteur mi Cinéma Jeanne D’Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France UN DRÔLE DE PAROISSIEN de Jean-Pierre Mocky avec Bourvil, Jean Poiret, Francis Blanche

1963 | N&B | 1h25

Georges, fils d’une famille aristocratique et catholique ruinée, croit recevoir un jour une révélation divine : pour subvenir aux besoins des siens, il va piller les troncs des églises.

