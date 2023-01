AVANT-PREMIÈRE // Mon Crime Cinéma Jeanne D’Arc Senlis Catégories d’Évènement: Oise

AVANT-PREMIÈRE // Mon Crime Vendredi 20 janvier, 20h00 Cinéma Jeanne D'Arc

4€ avec le PASS Télérama : à retrouver dans le magazine Télérama ou sur télérama.fr. Sans le PASS : tarifs habituels.

en avant-première au cinéma de Senlis samedi 20 janvier à 20h : MON CRIME, dans le cadre du Festival Télérama.

Cinéma Jeanne D'Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis

Avant-Première : MON CRIME Samedi 20 janvier – 20h de François Ozon | 1h40 | avec Edouard Sulpice, Nadia Tereszkiewicz, Félix Lefebvre, Dany Doon, André Dussollier, Fabrice Luchini

La projection est suivie d’un échange avec l’équipe du film, retransmis en direct depuis Paris, pendant laquelle vous pourrez poser vos questions par SMS.

Dans les années 30 à Paris, Madeleine Verdier, jeune et jolie actrice sans le sou et sans talent, est accusée du meurtre d’un célèbre producteur. Aidée de sa meilleure amie Pauline, jeune avocate au chômage, elle est acquittée pour légitime défense. Commence alors une nouvelle vie, faite de gloire et de succès, jusqu’à ce que la vérité éclate au grand jour…

