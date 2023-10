Cet évènement est passé Festival Télérama au Cinéma de Senlis Cinéma Jeanne D’Arc Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Festival Télérama au Cinéma de Senlis
Cinéma Jeanne D'Arc Senlis, 18 janvier 2023, Senlis.

Festival Télérama au Cinéma de Senlis
18 – 24 janvier
Cinéma Jeanne D'Arc

4€ sur présentation du PASS Télérama, disponible dans votre magazine Télérama et sur télérama.fr

Toutes les séances sont consultables sur le site du cinéma : voir toutes les séances du Festival.

2 films en avant-première dans le cadre du Festival Télérama :

– MON CRIME de F. Ozon, Vendredi 20 janvier à 20h, séance suivie d’un échange avec l’équipe du film, retransmise en direct depuis Paris, pendant lequel vous pourrez poser vos questions par sms.

– THE FABELMANS, de S. Spielberg, Samedi 21 janvier à 20h30, en VOstfr

Cinéma Jeanne D'Arc
10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis

