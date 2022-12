Ciné-Klub // Vendredi 13 janvier à 20h30 Cinéma Jeanne D’Arc Senlis Catégories d’évènement: Oise

Ciné-Klub // Vendredi 13 janvier à 20h30 Cinéma Jeanne D’Arc, 13 janvier 2023, Senlis. Ciné-Klub // Vendredi 13 janvier à 20h30 Vendredi 13 janvier 2023, 20h30 Cinéma Jeanne D’Arc

tarif unique 5€

Les séances Ciné-Klub sont précédées d’une présentation du film et suivies d’un échange convivial dans le hall du cinéma autour d’un pot animé par l’équipe du ciné-klub. handicap moteur mi Cinéma Jeanne D’Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France IL BOOM de Vittorio de Sica | 1963 | N&B | 1h28 | en VOstfr Marié avec Silvia, Giovanni Alberti s’est, désormais, lancé dans les affaires. Il mène un train de vie luxueux et fréquente les milieux huppés. Mais il s’est endetté et se retrouve bientôt assailli par des difficultés financières.

