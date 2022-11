Ciné P’tit Déj « Opération Père-Noël » Cinéma Jeanne D’Arc Senlis Catégories d’évènement: Oise

Ciné P’tit Déj « Opération Père-Noël » Cinéma Jeanne D’Arc, 18 décembre 2022, Senlis. Ciné P’tit Déj « Opération Père-Noël » Dimanche 18 décembre, 10h30 Cinéma Jeanne D’Arc

Tarif unique : 4.50€

A partir de 3 ans. Des programmes courts pour découvrir le cinéma tout en douceur. Accueil « P’tit déj et coloriage » pour petits et grands à partir de 10h00 handicap moteur mi Cinéma Jeanne D’Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France Enfant gâté vivant dans un grand manoir, William est habitué à tout obtenir de ses parents. Alors cette année, il demande comme cadeau… le Père Noël en personne ! Pour le satisfaire, son père engage un chasseur de fauves renommé. Le souhait de William va-t-il mettre un terme à la magie de Noël, comme le redoute sa jeune voisine Alice ? Les deux enfants vont s’unir pour vivre une aventure qui deviendra le plus beau cadeau de Noël du monde !

2022-12-18T10:30:00+01:00

2022-12-18T11:00:00+01:00

