Les pires ruptures de toute l’histoire Jeudi 15 décembre 2022, 20h45 Cinéma Jeanne D’Arc 9€ tarif plein et 6 € (moins de 18 ans)

La pauvre Katie se fait larguer par son petit-ami quelques heures avant le bal de fin d’année. Le cœur brisé, elle jure de ne plus JAMAIS tomber amoureuse de sa vie. C’est alors que débarque Eve qui va tenter de la convaincre qu’en matière de rupture, il y a bien pire que son petit cas personnel ! La preuve en est : Eve va lui montrer les pires ruptures de l’histoire, en commençant par celle de Ouf et Raf au temps de la préhistoire… En revivant ces scènes de rupture aussi cruelles que drôles, Katie retrouvera-telle l’espoir et le sourire ?

Cinéma Jeanne D’Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « lapetitevadrouille@wanadoo.fr »}]

