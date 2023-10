Cinéklub : Cycle « Kelly Reichardt : un autre regard sur l’Amérique » Cinéma Jeanne D’Arc Senlis, 9 décembre 2022, Senlis.

Cinéklub : Cycle « Kelly Reichardt : un autre regard sur l’Amérique » Vendredi 9 décembre 2022, 18h30 Cinéma Jeanne D’Arc Tarif unique : 5€

NIGHT MOVES (vostfr)

Josh travaille dans une ferme biologique en Oregon. Au contact des activistes qu’il fréquente, ses convictions écologiques se radicalisent. Déterminé à agir, il s’associe à Dena, une jeune militante et à Harmon, un homme au passé trouble. Ensemble, ils décident d’exécuter l’opération la plus spectaculaire de leur vie…

Les grands espaces américains et les récits de voyage sont devenus les éléments centraux de l’univers de Kelly Reichardt, comme dans Old Joy, ou La Dernière piste, tourné dans les plaines désertiques de l’Oregon. Night Moves, à son tour, s’y déroule.

Cinéma Jeanne D’Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.cinesenlis.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-09T18:30:00+01:00 – 2022-12-09T20:30:00+01:00

2022-12-09T18:30:00+01:00 – 2022-12-09T20:30:00+01:00