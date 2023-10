Johnny Hallyday Cinéma Jeanne D’Arc Senlis, 5 décembre 2022, Senlis.

Johnny Hallyday Lundi 5 décembre 2022, 20h00 Cinéma Jeanne D’Arc tarif unique : 10€

Diffusion inédite au cinéma du concert remasterisé de Bercy 92 à l’occasion du 5ème anniversaire de la disparition de Johnny Hallyday.

Reprenant tous les ingrédients qui ont fait le succès du chanteur – une mise en scène spectaculaire et des tubes comme « La musique que j’aime », « Gabrielle », « Que je t’aime », « L’envie », « Je te promets », « Diego » – , ce concert, dont on célèbre les 30 ans cette année, contient également des nouveautés de l’époque comme « Ça ne change pas un homme », « True to you », quelques standards du catalogue « Hey Joe », « Derrière l’amour », sans oublier une poignée de rock’n’roll historiques : « Be bop a lula » ou « Blue suede shoes ».

Ce show avait rassemblé à l’époque 250.000 spectateurs !

Cinéma Jeanne D’Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.cinesenlis.com »}]

2022-12-05T20:00:00+01:00 – 2022-12-05T22:30:00+01:00

