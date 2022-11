La Puce à l’Oreille Cinéma Jeanne D’Arc Senlis Catégories d’évènement: Oise

Senlis

La Puce à l’Oreille Cinéma Jeanne D’Arc, 4 décembre 2022, Senlis. La Puce à l’Oreille Dimanche 4 décembre, 17h00 Cinéma Jeanne D’Arc

plein tarif : 15€ / Moins de 26 ans : 10€ / Adhérents : 10€

LA COMEDIE FRANCAISE AU CINEMA handicap moteur mi Cinéma Jeanne D’Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France La Puce à l’Oreille de Georges Feydeau

(Représentation filmée Salle Richelieu)

Raymonde Chandebise soupçonne son mari d’adultère. Elle lui tend un piège en lui donnant rendez-vous anonymement à l’hôtel du Minet-Galant. Monsieur Chandebise répond à l’appel en y envoyant son fidèle ami Tournel, mais il ne sait pas que le garçon d’étage, Poche, est son sosie. L’hôtel devient alors le théâtre d’une farce gigantesque où la mécanique des quiproquos, des mensonges et des tromperies s’emballe sans que personne ne parvienne à l’arrêter…

D’une construction redoutable assortie d’une incroyable fantaisie, La Puce à l’oreille signe en 1907 le retour triomphal de Feydeau au vaudeville. Maris volages et femmes jalouses se côtoient. Les portes claquent. Un classique de la comédie de mœurs !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-12-04T17:00:00+01:00

2022-12-04T19:45:00+01:00 PathéLive

Détails Catégories d’évènement: Oise, Senlis Autres Lieu Cinéma Jeanne D'Arc Adresse 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Ville Senlis Age minimum 8 Age maximum 99 lieuville Cinéma Jeanne D'Arc Senlis Departement Oise

Cinéma Jeanne D'Arc Senlis Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senlis/

La Puce à l’Oreille Cinéma Jeanne D’Arc 2022-12-04 was last modified: by La Puce à l’Oreille Cinéma Jeanne D’Arc Cinéma Jeanne D'Arc 4 décembre 2022 Cinéma Jeanne D'Arc Senlis Senlis

Senlis Oise