Ciné P’tit Déj « Un hérisson dans la neige » Cinéma Jeanne D’Arc Senlis, 27 novembre 2022, Senlis.

Ciné P’tit Déj « Un hérisson dans la neige » Dimanche 27 novembre 2022, 10h30 Cinéma Jeanne D’Arc Tarif unique : 4.5€

Le monstre de la neige existe-t-il vraiment ? Car sinon, d’où vient la neige ? Et pourquoi est-elle blanche ? Et pourquoi les arbres perdent leurs feuilles avant l’hiver ? Et pourquoi ? Et pourquoi…?

Depuis la nuit des temps, tel un enfant, c’est toute l’humanité qui s’interroge sans cesse sur le monde dans lequel elle grandit. À la recherche de réponses, c’est d’abord en se racontant des histoires que se dessinent les premières explications. Alors, entre science et imaginaire, voici trois contes qui raviront grands et petits à la découverte de l’hiver.

Cinéma Jeanne D’Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « http://www.cinesenlis.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-27T10:30:00+01:00 – 2022-11-27T11:30:00+01:00

2022-11-27T10:30:00+01:00 – 2022-11-27T11:30:00+01:00

cinéma hérisson