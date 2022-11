Projection débat du film « vert de rage -engrais maudit » le 25 novembre à 20h30 au cinéma de Senlis Cinéma Jeanne D’Arc, 25 novembre 2022, Senlis.

Projection débat du film « vert de rage -engrais maudit » le 25 novembre à 20h30 au cinéma de Senlis Vendredi 25 novembre, 20h30 Cinéma Jeanne D’Arc

5 € tarif unique

L’AMAP « les Paniers de Séraphine » de Senlis vous convie à cette projection suivi d’un mini-débat du film « Vert de rage – engrais maudits » de Martin Boudot.Tarif unique de 5 €.

Cinéma Jeanne D’Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

Synopsis du film :

Les engrais phosphatés sont essentiels à l’agriculture moderne, notamment pour les cultures de pommes de terre, le légume préféré des Français. Au Maroc, le pays qui détient les plus grandes réserves de phosphate, des habitants se plaignent des impacts de la production d’engrais sur leur environnement et leur santé. Mais ils manquent de données scientifiques. Malgré les pressions, une équipe de journalistes, en collaboration avec des scientifiques de l’hôpital public français, partent à la recherche des preuves de la contamination au Maroc mais aussi en France. Avec près de 150 prélèvements, ils mettent au point une étude inédite sur un poison caché dans ces engrais et qui contamine les pommes de terre. Ce poison, c’est le cadmium, un métal lourd cancérigène. On le retrouve dans notre assiette et en bout de course, dans notre corps. Leurs révélations feront l’actualité et feront changer la loi.



