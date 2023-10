Cet évènement est passé FEYDEAU EN UN ACTE Cinéma Jeanne D’Arc Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis FEYDEAU EN UN ACTE Cinéma Jeanne D’Arc Senlis, 24 novembre 2022, Senlis. FEYDEAU EN UN ACTE Jeudi 24 novembre 2022, 20h30 Cinéma Jeanne D’Arc de 7 à 15 € Du cabinet du dentiste Follbraguet, en passant par l’appartement parisien du couple Yvonne et Lucien, nous traverserons celui des Vatelin, pour assister à une cascade d’imprévus, d’intrigues et de rebondissements. Tout cela dans la pure tradition du vaudeville.

"Le mariage, c'est l'art pour deux personnes de vivre ensemble aussi heureuses qu'elles auraient vécu chacune de leur côté."― Georges Feydeau

Cinéma Jeanne D'Arc
10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis
Senlis 60300 Oise Hauts-de-France

