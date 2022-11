Ciné Débat Cinéma Jeanne D’Arc Senlis Catégories d’évènement: Oise

Ciné Débat Cinéma Jeanne D’Arc, 23 novembre 2022, Senlis. Ciné Débat Mercredi 23 novembre, 20h00 Cinéma Jeanne D’Arc

5 €

Projection du documentaire suivie d’une discussion animée par le collectif Cinéma Jeanne D’Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France Ce formidable film traite des sujets qui nous passionnent et nous mobilisent, à travers des jeunes adultes qui s’emparent de ces sujets pour faire bouger les lignes autour d’eux:

Justice environnementale

Sécurité alimentaire

Pouvoir de la jeunesse

Droits des femmes

Accueil et éducation des réfugiés

Liberté d’expression

