Cinéklub « Old Joy » Vendredi 18 novembre, 18h30 Cinéma Jeanne D'Arc

Tarif unique : 5€

Tarif unique : 5€

Cycle « Kelly Reichardt : un autre regard sur l'Amérique »

Cinéma Jeanne D'Arc
10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis

OLD JOY

Deux amis de jeunesse, devenus trentenaires, se retrouvent pour une randonnée en forêt le temps

d’un week-end. L’un, bientôt père, s’installe dans l’existence ; l’autre mène toujours une vie de bohême. Au fil de leur escapade, leurs différences les éloignent.

Après dix années sans parvenir à financer ses projets, Kelly Reichardt travaille pour la première fois avec l’écrivain Jon Raymond en Oregon, qui deviendra son territoire de cinéma.

2022-11-18T18:30:00+01:00

2022-11-18T20:00:00+01:00 Splendor Films

