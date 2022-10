Théâtre : « Les Pas Perdus » Cinéma Jeanne D’Arc Senlis Catégories d’évènement: Oise

Théâtre : « Les Pas Perdus » Jeudi 20 octobre, 20h30 Cinéma Jeanne D'Arc

15 € et 8 € pour les jeunes de moins de 15 ans, billetterie sur place et sur https://my.weezevent.com/les-pas-perdus

Par l’association Chacun son théâtre Cinéma Jeanne D’Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France Cette pièce de théâtre écrite par Denise Bonal nous emmène dans une gare déclinée sous toutes ses formes, de la plus banale à la plus inattendue, grouillante d’humanité. Une multitude de trajectoires individuelles alliant gravité, cocasserie et légèreté se trouvent juxtaposées par la magie du théâtre pour vous faire traverser toutes les émotions ! Mise en scène de Martine Palin Sainte-Agathe. Le bénéfice de cette soirée théâtrale est dédié aux enfants atteints de maladies rares (maladies lysosomales, etc….) Nos partenaires : le Kiwanis Club des Trois forêts, la mairie de Senlis, Cultura

