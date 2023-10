Cet évènement est passé Ciné Kapsule Cinéma Jeanne D’Arc Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Ciné Kapsule Cinéma Jeanne D’Arc Senlis, 26 août 2022, Senlis. Ciné Kapsule Vendredi 26 août 2022, 18h00, 20h30 Cinéma Jeanne D’Arc Tarif unique : 5€ la séance CAHIERS NOIRS I & II Cahiers Noirs – Viviane et Cahiers Noirs – Ronit nous invitent dans l’intimité d’une famille judéo-arabe. Une histoire imaginaire où le frère et la sœur revisitent le passé et le présent pour défier un avenir implacable. Mais l’ombre de la prophétie plane toujours, dans la vie comme au cinéma. Cinéma Jeanne D’Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « info@cinesenlis.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.cinesenlis.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

