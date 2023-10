Ciné P’tit Dej Cinéma Jeanne D’Arc Senlis, 9 août 2022, Senlis.

Ciné P’tit Dej Mardi 9 août 2022, 10h30 Cinéma Jeanne D’Arc Tarif unique : 4,50€

GROSSE COLERE ET FANATAISIES (45mn)

Programme de cinq courts métrages d’animation.

– Vague à l’âme de Cloé Coutel (2021, 7′) :

Tandis que son papa fait la sieste, une petite fille va jouer dans les dunes. Seule, elle s’ennuie et regarde passer un bernard-l’ermite. Imitant l’étrange animal, elle se met à danser et découvre dans la joie une nouvelle liberté.

– Grosse colère de Célia Tisserant et Arnaud Demuynck (2022, 8′) :

Robert a passé une très mauvaise journée. Il n’est pas de bonne humeur et en plus, son papa l’a envoyé dans sa chambre. Robert sent tout à coup monter une chose terrible: la colère…

Adapté de l’ouvrage Grosse Colère de Mireille d’Allancé © Éditions l’école des loisirs.

– Les Biscuits de Mamy de Frits Standaert (2022, 13′) :

Basile a six ans, il vient de perdre sa grand-mère. Il trouve qu’il n’a pas eu assez de temps pour lui dire au-revoir et les délicieux biscuits de sa « Bobonne » lui manquent déjà… Quand le soir, Basile la découvre cachée sous son lit, il est tout heureux d’aller préparer avec elle de nouveaux gâteaux.

– Quand j’avais trop peur du noir de Célia Tisserant et Arnaud Demuynck (2022, 8′) :

Robert n’aime pas monter se coucher… car il pense qu’il y a des monstres dans sa chambre. Sa maman laisse la lumière du couloir allumée et la porte de la chambre de Robert entrouverte. Mais cela ne fonctionne pas, l’imagination du petit garçon l’emporte! Heureusement, il peut compter sur l’aide de son nounours… Adapté de l’ouvrage Quand j’avais peur du noir de Mireille d’Allancé © Éditions l’école des loisirs.

– La Trop petite cabane de Hugo Frassetto (2021, 6′) :

Papy met le dernier clou à une jolie petite cabane qu’il offre fièrement à son petit-fils. Mais le P’tiot la trouve un peu petite, et puis… il y a un ver dans la cabane! « Va donc chercher le poussin, il s’en occupera! » lui propose le malicieux Papy.

Cinéma Jeanne D'Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-08-09T10:30:00+02:00 – 2022-08-09T12:00:00+02:00

