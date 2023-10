Cet évènement est passé Ciné Kapsule Cinéma Jeanne D’Arc Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Ciné Kapsule Cinéma Jeanne D’Arc Senlis, 29 juillet 2022, Senlis. Ciné Kapsule Vendredi 29 juillet 2022, 18h00, 20h30 Cinéma Jeanne D’Arc Tarif unique : 5€ la séance LES LARMES AMERES DE PETRA VON KANT // PETER VON KANT Avec “Peter von Kant” François Ozon adapte très librement le film culte de Rainer Werner Fassbinder, “Les Larmes amères de Petra von Kant”.

Venez comparer les deux œuvres en images Cinéma Jeanne D’Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « info@cinesenlis.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.cinesenlis.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-29T18:00:00+02:00 – 2022-07-29T20:30:00+02:00

2022-07-29T20:30:00+02:00 – 2022-07-29T23:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Oise, Senlis Autres Lieu Cinéma Jeanne D'Arc Adresse 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Ville Senlis Departement Oise Lieu Ville Cinéma Jeanne D'Arc Senlis latitude longitude 49.20825;2.586543

Cinéma Jeanne D'Arc Senlis Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senlis/