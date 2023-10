Cet évènement est passé Spectacle de Théâtre Cinéma Jeanne D’Arc Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Spectacle de Théâtre Cinéma Jeanne D’Arc Senlis, 16 juin 2022, Senlis. Spectacle de Théâtre Jeudi 16 juin 2022, 20h30 Cinéma Jeanne D’Arc Tarif unique : 8€ Le musée espace de liberté où se mêlent des artistes, visiteurs, conservateurs et plein d’autres rencontres. Avec un humour grinçant venez vous plongez dans l’art, l’art de rire, mais la culture dans tout çà ?? Cinéma Jeanne D’Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 03 69 18 67 »}, {« type »: « email », « value »: « tous_en_scene_senlis@yahoo.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails
Catégories d'Évènement: Oise, Senlis

Lieu
Cinéma Jeanne D'Arc

Adresse
10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis

Ville
Senlis

Departement
Oise

