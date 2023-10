Cet évènement est passé Autour de Grumberg Cinéma Jeanne D’Arc Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Autour de Grumberg Cinéma Jeanne D’Arc Senlis, 9 juin 2022, Senlis. Autour de Grumberg Jeudi 9 juin 2022, 20h00 Cinéma Jeanne D’Arc Tarif unique : 5€ De l’univers de Petite Puce et Maman chérie, en passant par le cabinet d’une psy auteur de contes de fées, et d’un simple « Comment ça va ? » nous entrerons dans l’atmosphère de l’Atelier d’après guerre… Cinéma Jeanne D’Arc 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 06 62 01 29 91 »}, {« type »: « email », « value »: « compagnie.avj@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-09T20:00:00+02:00 – 2022-06-09T22:00:00+02:00

2022-06-09T20:00:00+02:00 – 2022-06-09T22:00:00+02:00 Théâtre Pièce Détails Catégories d’Évènement: Oise, Senlis Autres Lieu Cinéma Jeanne D'Arc Adresse 10 Rue du Cimetière Saint-Rieul, 60300 Senlis Ville Senlis Departement Oise Lieu Ville Cinéma Jeanne D'Arc Senlis latitude longitude 49.20825;2.586543

Cinéma Jeanne D'Arc Senlis Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senlis/