Ciné-débat « Low tech – Les bâtisseurs du monde d'après » Vendredi 20 octobre, 20h30 Cinéma Jeanne d'Arc Séance gratuite financée par Roi Morvan communauté

Projection du film suivi d’un échange sur le sujet des Low tech avec l’association Aotonomek.

Rendez-vous au cinéma Jeanne d’Arc à Gourin à 20h30.

D’autres animations sur le thème de la réparation ont lieu sur Roi Morvan Communauté, consultez l’agenda des JNR ou le site internet de RMcom pour plus d’infos : https://rmcom.bzh/les-animations-pour-reduire-nos-dechets Cinéma Jeanne d’Arc 19 rue Hugot Derville 56110 Gourin Gourin 56110 Morbihan Bretagne [{« link »: « https://rmcom.bzh/les-animations-pour-reduire-nos-dechets »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

https://lowtech-lefilm.com/

