Senlis 17eme festival du film court de senlis Cinéma Jeanne D’arc de Senlis Senlis, 26 octobre 2023, Senlis. 17eme festival du film court de senlis 26 – 28 octobre Cinéma Jeanne D’arc de Senlis pass de 8€ sur l’ensemble du festival Du 26 au 28 octobre 2023 aura lieu le 17eme festival du film court.

Une dizaine de film en compétition.

Des rencontres avec des réalaisateurs.

Plusieurs prix remis dont celui du public.

Compétition de courts métrages d’animation.

Projection de films hors compétitions. Cinéma Jeanne D’arc de Senlis 10 rue du cimetière st Rieul Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « festivaldufilmdesenlis@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-26T20:00:00+02:00 – 2023-10-26T23:00:00+02:00

2023-10-26T20:00:00+02:00 – 2023-10-26T23:00:00+02:00

2023-10-28T18:00:00+02:00 – 2023-10-28T20:00:00+02:00

