Festival off des ateliers de la boite a son et image Cinéma Jeanne D’arc de Senlis Senlis Catégories d’Évènement: Oise

Senlis Festival off des ateliers de la boite a son et image Cinéma Jeanne D’arc de Senlis Senlis, 31 août 2023, Senlis. Festival off des ateliers de la boite a son et image Jeudi 31 août, 20h00 Cinéma Jeanne D’arc de Senlis entrée libre Projection des films réalisés au cours de l’année 2022/2023 des élèves des ateliers vidéo. Remise du prix du public Cinéma Jeanne D’arc de Senlis 10 rue du cimetière st Rieul Senlis 60300 Oise Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « laboiteasonetimagesenlis@gmail.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-31T20:00:00+02:00 – 2023-08-31T22:30:00+02:00

2023-08-31T20:00:00+02:00 – 2023-08-31T22:30:00+02:00 la boite festival off Détails Catégories d’Évènement: Oise, Senlis Autres Lieu Cinéma Jeanne D'arc de Senlis Adresse 10 rue du cimetière st Rieul Ville Senlis Departement Oise Age min 10 Age max 99 Lieu Ville Cinéma Jeanne D'arc de Senlis Senlis latitude longitude 49.20825;2.586543

Cinéma Jeanne D'arc de Senlis Senlis Oise https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/senlis/