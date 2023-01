STILL ALICE cinema jeanne d’arc Baron Catégories d’Évènement: Baron

STILL ALICE cinema jeanne d’arc, 9 février 2023, Baron. STILL ALICE Jeudi 9 février, 19h30 cinema jeanne d’arc MALADIE ALZHEIMER cinema jeanne d’arc 10 rue du cimetiere 60300 senlis Baron 60300 Oise Hauts-de-France Alice Howland, professeure de linguistique à l’université Columbia, fête son cinquantième anniversaire avec son mari médecin John et leurs trois enfants adultes. Après qu’elle a oublié un mot pendant une conférence et s’est perdue pendant un jogging sur le campus, le médecin d’Alice lui diagnostique un début de maladie d’Alzheimer congénitale. Deux de ses enfants, Anna et Tom, se font dépister. Lydia, sa fille cadette et actrice débutante, décide de ne pas savoir.

2023-02-09T19:30:00+01:00

2023-02-09T22:00:00+01:00 CINE DEBAT 9 FEVRIER 2023

