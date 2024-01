CULTURE – Ciné-goûter bio / « La Course au miel » Cinéma Jean Marais Aucamville Catégorie d’Évènement: Aucamville CULTURE – Ciné-goûter bio / « La Course au miel » Cinéma Jean Marais Aucamville, 28 janvier 2024, Aucamville. CULTURE – Ciné-goûter bio / « La Course au miel » Dimanche 28 janvier 2024, 16h00 Cinéma Jean Marais Réservations conseillées : info@lescinesdecocagne.com Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-28T16:00:00+01:00 – 2024-01-28T17:30:00+01:00

Dès 3 ans
Un papa ours et son ourson Teddy partent à la recherche de miel pour préparer un gâteau d'anniversaire. Ne trouvant rien aux alentours, Teddy convainc papa ours de partir à la recherche de l'Eldorado, un lieu magique qui abriterait une source inépuisable de miel.
Cinéma Jean Marais / Tarif unique : 4 €
Projection suivie d'un goûter BIO offert par la Mairie. Partenariat avec Biocoop l'Oustal.
Infos : cinemajeanmarais.fr
Réservation conseillée : infos@lescinesdecocagne.com / 09 64 41 55 12
Cinéma Jean Marais
2 rue des écoles
Aucamville

