CULTURE – Ciné-débat « Sept hivers à Téhéran » Cinéma Jean Marais Aucamville Catégorie d’Évènement: Aucamville CULTURE – Ciné-débat « Sept hivers à Téhéran » Cinéma Jean Marais Aucamville, 11 janvier 2024, Aucamville. CULTURE – Ciné-débat « Sept hivers à Téhéran » Jeudi 11 janvier 2024, 20h30 Cinéma Jean Marais COLLABORATION AVEC LE FESTIVAL CINÉMA ET DROITS DE L’HOMME 2024 Sept hivers à Téhéran Documentaire – 1 h 39 En présence de Bita une femme iranienne très engagée dans la lutte. Cinéma Jean Marais 2 rue des écoles Aucamville Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-11T20:30:00+01:00 – 2024-01-11T22:30:00+01:00

2024-01-11T20:30:00+01:00 – 2024-01-11T22:30:00+01:00 Détails Catégorie d’Évènement: Aucamville Autres Lieu Cinéma Jean Marais Adresse 2 rue des écoles Ville Aucamville Lieu Ville Cinéma Jean Marais Aucamville latitude longitude 43.669169;1.428898

Cinéma Jean Marais Aucamville https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aucamville/