CULTURE – Ciné-goûter bio / « La colline aux cailloux » Cinéma Jean Marais Aucamville Catégorie d’Évènement: Aucamville CULTURE – Ciné-goûter bio / « La colline aux cailloux » Cinéma Jean Marais Aucamville, 25 octobre 2023, Aucamville. CULTURE – Ciné-goûter bio / « La colline aux cailloux » Mercredi 25 octobre, 16h00 Cinéma Jean Marais Réservations conseillées : info@lescinesdecocagne.com Dès 3 ans Avant-première dans le cadre du Festival Les Toons débarquent Une petite famille de musaraignes composée d’une grand-mère, d’une maman et de ses trois enfants, vit au bord d’un ruisseau. Un jour, de fortes pluies s’abattent, faisant céder le vieux barrage en amont. Heureusement, les membres de la famille sont tous sains et saufs, mais leur maison est totalement détruite. Contraintes de s’exiler, les musaraignes se rendent, sur les conseils d’un vieillard, sur la colline aux cailloux. Un programme de 3 courts métrages peuplés de petits animaux… Cinéma Jean Marais / Tarif unique : 4 € Projection suivie d’un goûter BIO offert par la Mairie. Partenariat de Biocoop l’Oustal infos : @lescinesdecocagne.com / 09 64 41 55 12 Réservation conseillée Cinéma Jean Marais 2 rue des écoles Aucamville Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-25T16:00:00+02:00 – 2023-10-25T17:30:00+02:00

2023-10-25T16:00:00+02:00 – 2023-10-25T17:30:00+02:00 Détails Catégorie d’Évènement: Aucamville Autres Lieu Cinéma Jean Marais Adresse 2 rue des écoles Ville Aucamville Age min 3 Lieu Ville Cinéma Jean Marais Aucamville latitude longitude 43.669169;1.428898

Cinéma Jean Marais Aucamville https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aucamville/