CULTURE – Ciné-débat « Quand la Garonne aura soif » Cinéma Jean Marais Aucamville Catégorie d’Évènement: Aucamville CULTURE – Ciné-débat « Quand la Garonne aura soif » Cinéma Jean Marais Aucamville, 29 septembre 2023, Aucamville. CULTURE – Ciné-débat « Quand la Garonne aura soif » Vendredi 29 septembre, 20h30 Cinéma Jean Marais Réservations conseillées : info@lescinesdecocagne.com Ciné-débat autour du film Quand la Garonne aura soif de Thierry Gentet Le film suit le périple de la Garonne, depuis sa source jusqu’à l’embouchure de la Gironde, en proposant une réflexion et en posant les enjeux. Projection suivie d’un échange avec S. Doublet (Agronome, responsable de la prospective et des bio-ressources à Solagro) et un représentant du Conseil Départemental 31. Soirée organisée par la mairie en partenariat avec l’association Nord Envie et Biocoop L’Oustal. Tarifs habituels Réservation conseillée : infos@lescinesdecocagne.com / 09 64 41 55 12 Cinéma Jean Marais 2 rue des écoles Aucamville [{« link »: « mailto:infos@lescinesdecocagne.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Cinéma Jean Marais
2 rue des écoles
Aucamville
latitude longitude 43.669169;1.428898

