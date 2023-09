CULTURE – Ciné-goûter bio / « Magic ! » Cinéma Jean Marais Aucamville Catégorie d’Évènement: Aucamville CULTURE – Ciné-goûter bio / « Magic ! » Cinéma Jean Marais Aucamville, 24 septembre 2023, Aucamville. CULTURE – Ciné-goûter bio / « Magic ! » Dimanche 24 septembre, 15h00 Cinéma Jean Marais Réservations conseillées : info@lescinesdecocagne.com Dès 5 ans Il existe un monde magique où vivent de drôles de fées qui, la nuit venue, s’invitent déposer des cadeaux chez les humains. L’une d’elles, Violetta, un peu tête en l’air, se retrouve coincée sur Terre. Heureusement, elle rencontre Maxie, 10 ans : celle-ci fera tout pour aider Violetta à retourner chez elle. Le compte à rebours est lancé avant que la porte magique entre les deux mondes ne disparaisse ! Cinéma Jean Marais / Tarif unique : 4 € Projection suivie d’un goûter BIO offert par la Mairie. Partenariat de Biocoop l’Oustal infos : @lescinesdecocagne.com / 09 64 41 55 12 Réservation conseillée Cinéma Jean Marais 2 rue des écoles Aucamville Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

