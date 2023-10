CULTURE – Ciné-Débat « Sages femmes » de Léa Fehner Cinéma Jean Marais Aucamville, 22 septembre 2023, Aucamville.

Ciné-débat – Sages femmes de Léa Fehner en sa présence

Durée 1h38

Fraîchement diplômées après cinq ans d’apprentissage du « plus beau métier du monde », Sofia et Louise, jeunes sages-femmes, se réjouissent de rejoindre une maternité. À peine débarquées, les deux amies pour la vie se heurtent aux cadences folles d’un service au bord de l’explosion. Face au poids de leurs nouvelles responsabilités, l’une et l’autre sont submergées d’émotions, entre euphorie des naissances, pathologies liées à la maternité et angoisse de la mort.

Réservation conseillée : infos@lescinesdecocagne.com / 09 64 41 55 12

Cinéma Jean Marais 2 rue des écoles Aucamville [{« link »: « mailto:infos@lescinesdecocagne.com »}]

2023-09-22T20:30:00+02:00 – 2023-09-22T22:30:00+02:00

