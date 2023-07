CULTURE – Ciné goûter avec « Les Grandes vacances de cowboy et indien » Cinéma Jean Marais Aucamville, 26 juillet 2023, Aucamville.

CULTURE – Ciné goûter avec « Les Grandes vacances de cowboy et indien » Mercredi 26 juillet, 15h00 Cinéma Jean Marais

Venez assister à ce film au Cinéma Jean Marais ce mercredi 26 juillet, dès 15h ! Dans le cadre du Little Films Festival.

Cowboy et Indien, accompagnés de personnages loufoques et extravagants, vivent une vie pleine de rebondissements. Avec cette joyeuse équipe, l’inattendu peut survenir à chaque instant ! Ainsi, se rendre à une foire agricole ou partir en vacances devient une drôle d’aventure, complètement rocambolesque, à laquelle Cowboy et Indien (et Cheval) vous invitent !

Programme :

La Foire agricole (Belgique, France, 2019, 26′) : Indien et Cowboy ont brillamment réussi leurs examens scolaires. Cheval leur a donc acheté des tickets pour la Foire Agricole. Avant leur départ, Cheval glisse sur un skateboard et se réveille amnésique. Pour Indien et Cowboy commence une course contre la montre pour essayer de retrouver les tickets cachés par Cheval !

Les Grandes vacances (Belgique, France, Suisse, 2021, 26′) :

L’école est finie. Indien et Cowboy s’ennuient. Ils décident de construire un bateau et de partir à l’aventure. Mais la première tentative est un désastre. Avec l’aide des animaux, ils arrivent enfin à inaugurer leur fier vaisseau. Évidemment, rien ne va se passer comme prévu…

Dès 5 ans.

Pour acheter sa place

Goûter bio offert par la municipalité à l’issue de la séance.

Cinéma Jean Marais 2 rue des écoles Aucamville

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-26T15:00:00+02:00 – 2023-07-26T16:00:00+02:00

2023-07-26T15:00:00+02:00 – 2023-07-26T16:00:00+02:00