Venez assister au Jean Marais à une nouvelle séance jeune public ! Ce jeudi 13 juillet, à 11h.

Dans une clairière, au milieu des hautes herbes ou dans le verger du roi se cachent des mondes merveilleux : jardins envoûtants et forêts foisonnantes révèlent souvent de magnifiques secrets… À l’abri des regards, les insectes, les oiseaux et même les enfants vivent des aventures extraordinaires ! Infos : cliquez ici

Cinéma Jean Marais 2 rue des écoles Aucamville

