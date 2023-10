Cet évènement est passé Ciné-débat « Viendra le feu » Cinéma Jean Marais Aucamville Catégories d’Évènement: Aucamville

Haute-Garonne Ciné-débat « Viendra le feu » Cinéma Jean Marais Aucamville, 14 avril 2023, Aucamville. Ciné-débat « Viendra le feu » Vendredi 14 avril, 20h30 Cinéma Jean Marais Sur réservation « Viendra le feu » de Olivier Laxe Synopsis : Amador Coro a été condamné pour avoir provoqué un incendie. Lorsqu’il sort de prison, personne ne l’attend. Il retourne dans son village niché dans les montagnes de la Galice où vivent sa mère, Benedicta, et leurs trois vaches. Leurs vies s’écoulent, au rythme apaisé de la nature. Jusqu’au jour où un feu vient à dévaster la région. La projection sera suivie d’un échange : Pour aborder l’impact du changement climatique et les outils numériques utilisés pour aider les professionnels dans la lutte contre les incendies. Avec : Jean-Philippe Denux, enseignant-chercheur à l’INP Purpan Nicolas Morlans, pompier au SDIS 31 Réservation auprès du cinéma : https://www.aucamville-jean-marais-vad.cotecine.fr/reserver/ – 09 64 41 55 12, au tarif du cinéma Jean Marais En lien avec la thématique de l’exposition Feux, mégafeux du Quai des Savoirs.

Partenaires : Ville d’Aucamville et le cinéma Jean Marais Au cinéma Jean Marais à Aucamville

Début de la sécance : 20h30

Durée du film : 1h25 — Crédit image : « Viendra le feu » – Pyramide Films Cinéma Jean Marais 8 Rue des Écoles, Aucamville Aucamville 31140 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.aucamville-jean-marais-vad.cotecine.fr/reserver/ »}] [{« link »: « https://www.aucamville-jean-marais-vad.cotecine.fr/reserver/ »}, {« link »: « https://www.quaidessavoirs.fr/feux-megafeux »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-14T20:30:00+02:00 – 2023-04-14T21:55:00+02:00

2023-04-14T20:30:00+02:00 – 2023-04-14T21:55:00+02:00 feux « Viendra le feu » – Pyramide Films Détails Catégories d’Évènement: Aucamville, Haute-Garonne Autres Lieu Cinéma Jean Marais Adresse 8 Rue des Écoles, Aucamville Ville Aucamville Departement Haute-Garonne Lieu Ville Cinéma Jean Marais Aucamville latitude longitude 43.669911;1.430541

Cinéma Jean Marais Aucamville Haute-Garonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aucamville/