Ciné-débat « L’école de la vie » Cinéma Jean Marais, 18 novembre 2022, Aucamville.

Ciné-débat « L’école de la vie » Vendredi 18 novembre, 20h30 Cinéma Jean Marais

Sur réservation

Organisé par Nordenvie, en partenariat avec avec la Commune d’Aucamville, le cinéma Jean-Marais et Biocoop-l’Oustal.

Cinéma Jean Marais 8 rue des écoles 31140 Aucamville Aucamville 31140 Haute-Garonne Occitanie

« Dans le monde entier, des personnes de tous âges et de toutes origines se mobilisent depuis de nombreuses années.

Elles se mobilisent pour améliorer l’éducation des enfants, et ainsi leur offrir un avenir meilleur, grâce à des actions simples : cours d’empathie, écoute active, psychologie positive, outils pédagogiques novateurs…

Elles aident naturellement les enfants, parents et enseignants de demain a être en phase avec eux mêmes et avec le monde qui les entourent.

Le but de ce documentaire : vous les faire découvrir et semer en vous des graines d’espoirs, d’inspiration et vous motiver à passer à l’action ! »

Le débat sera animé par Marie-Eve Piétrolongo, enseignante alternative.



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-18T20:30:00+01:00

2022-11-18T23:30:00+01:00

Film « L’école de la vie »